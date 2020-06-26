وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.

سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-26 سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:18 PM

المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465 عدد الوفيات استقر عند 217 حالة





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سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.