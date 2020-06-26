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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465

عدد الوفيات استقر عند 217 حالة

سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465
سبق

سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:18 PM

المغرب: 127 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 11465

عدد الوفيات استقر عند 217 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصًا آخرين.

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