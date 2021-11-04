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"الفضلي" يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة

بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم -بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بالغنيم- توقيع 5 مذكرات تفاهم بمقر "الوزارة" بالرياض بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية بالمملكة؛ حيث تهدف المذكرات الخمس إلى دعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة، وتطوير مجال التسويق بالقطاع، وحل المعوقات التي تواجه المزارعين العضويين بعد الإنتاج وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.

وتأتي رعاية "الوزارة" لهذه المذكرات تأكيدًا منها على أهمية تطوير سوق الأغذية العضوية بالسوق المحلي؛ كونه المحرك الأساسي لنمو ونهضة القطاع؛ حيث بيّنت "الوزارة" أنه تم التركيز خلال المدة الماضية على حركة سوق الأغذية العضوية؛ للإسهام في تذليل التحديات التي يواجهها المزارعون، والصعوبات اللوجستية لدى المنتجين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت "الوزارة" أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئًا وتحديًا كبيرًا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف أيضًا رفع مستوى التعاون بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية والقطاع الخاص في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الخاصة بالتعبئة والتغليف المناسبة لضمان نقل المنتجات العضوية والمحافظة على سلامتها وسرعة توصيلها مــن المزارعين إلى الجهات المستهدفة، وإتاحتها للمستهلك النهائي بأفضل التكاليف المنافسة، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة والمنصات التسويقية لخدمة قطاع الزراعة العضوية بالمملكة.

وأفادت "البيئة" أن الزراعة العضوية بالمملكة حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية بزيادة الإنتاج وتطويره ليكون منتجًا غذائياً آمنًا وصحياً وخالياً من المكونات الكيميائية؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الزراعات العضوية؛ كونها إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي" يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة
سبق

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم -بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بالغنيم- توقيع 5 مذكرات تفاهم بمقر "الوزارة" بالرياض بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية بالمملكة؛ حيث تهدف المذكرات الخمس إلى دعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة، وتطوير مجال التسويق بالقطاع، وحل المعوقات التي تواجه المزارعين العضويين بعد الإنتاج وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.

وتأتي رعاية "الوزارة" لهذه المذكرات تأكيدًا منها على أهمية تطوير سوق الأغذية العضوية بالسوق المحلي؛ كونه المحرك الأساسي لنمو ونهضة القطاع؛ حيث بيّنت "الوزارة" أنه تم التركيز خلال المدة الماضية على حركة سوق الأغذية العضوية؛ للإسهام في تذليل التحديات التي يواجهها المزارعون، والصعوبات اللوجستية لدى المنتجين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت "الوزارة" أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئًا وتحديًا كبيرًا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف أيضًا رفع مستوى التعاون بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية والقطاع الخاص في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الخاصة بالتعبئة والتغليف المناسبة لضمان نقل المنتجات العضوية والمحافظة على سلامتها وسرعة توصيلها مــن المزارعين إلى الجهات المستهدفة، وإتاحتها للمستهلك النهائي بأفضل التكاليف المنافسة، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة والمنصات التسويقية لخدمة قطاع الزراعة العضوية بالمملكة.

وأفادت "البيئة" أن الزراعة العضوية بالمملكة حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية بزيادة الإنتاج وتطويره ليكون منتجًا غذائياً آمنًا وصحياً وخالياً من المكونات الكيميائية؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الزراعات العضوية؛ كونها إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:14 PM

"الفضلي" يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة

بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم -بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بالغنيم- توقيع 5 مذكرات تفاهم بمقر "الوزارة" بالرياض بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية بالمملكة؛ حيث تهدف المذكرات الخمس إلى دعم تسويق الأغذية العضوية بالمملكة، وتطوير مجال التسويق بالقطاع، وحل المعوقات التي تواجه المزارعين العضويين بعد الإنتاج وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.

وتأتي رعاية "الوزارة" لهذه المذكرات تأكيدًا منها على أهمية تطوير سوق الأغذية العضوية بالسوق المحلي؛ كونه المحرك الأساسي لنمو ونهضة القطاع؛ حيث بيّنت "الوزارة" أنه تم التركيز خلال المدة الماضية على حركة سوق الأغذية العضوية؛ للإسهام في تذليل التحديات التي يواجهها المزارعون، والصعوبات اللوجستية لدى المنتجين، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية، والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت "الوزارة" أن مذكرات التفاهم تستهدف العمل على تقديم حلول التعبئة والتغليف وخفض التكلفة للمزارعين بتفعيل الشراء والطلب الموحد، وتجهيز منتجاتهم، ودعم تسويق المنتج العضوي بتسهيل وصوله إلى الأسواق، ودعم عملية تخزين المنتج وتوصيله إلى المستهلك، وعمل نماذج لدعم الحلول اللوجستية التي تشكل عبئًا وتحديًا كبيرًا على المزارع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع المنتجين العضويين؛ لضمان استدامة واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف أيضًا رفع مستوى التعاون بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية والقطاع الخاص في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الخاصة بالتعبئة والتغليف المناسبة لضمان نقل المنتجات العضوية والمحافظة على سلامتها وسرعة توصيلها مــن المزارعين إلى الجهات المستهدفة، وإتاحتها للمستهلك النهائي بأفضل التكاليف المنافسة، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة والمنصات التسويقية لخدمة قطاع الزراعة العضوية بالمملكة.

وأفادت "البيئة" أن الزراعة العضوية بالمملكة حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية بزيادة الإنتاج وتطويره ليكون منتجًا غذائياً آمنًا وصحياً وخالياً من المكونات الكيميائية؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الزراعات العضوية؛ كونها إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.

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