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منتخب الجزائر يقترب من التأهل لدور الثمانية في كأس العرب

بعد الثنائية في مرمى لبنان

حقق المنتخب الجزائري فوزاً ثميناً، اليوم السبت، على نظيره اللبناني 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر 2021.
أحرز هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منتخب الجزائر يقترب من التأهل لدور الثمانية في كأس العرب
سبق

حقق المنتخب الجزائري فوزاً ثميناً، اليوم السبت، على نظيره اللبناني 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر 2021.
أحرز هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
07:07 PM

منتخب الجزائر يقترب من التأهل لدور الثمانية في كأس العرب

بعد الثنائية في مرمى لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المنتخب الجزائري فوزاً ثميناً، اليوم السبت، على نظيره اللبناني 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر 2021.
أحرز هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط.

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