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رئاسة الحرمين: دخول أكثر من 7 ملايين معتمر وزائر من التوسعة السعودية الثانية

المسعودي: رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة

أوضحت وحدة الإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التوسعة السعودية الثانية قد استقبلت أكثر من 7 ملايين شخص ما بين معتمرين ومصلين وزائرين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير وحدة الإحصاء المهندس فارس المسعودي أن رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة ومتطورة لرصد هذه الأعداد من قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف المسعودي: أن مجموع الحساسات الموجودة في التوسعة الثانية عددها 44 حساسًا تقنيًّا، مؤكدًا أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافةً بالزوار والمعتمرين والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام.

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رئاسة الحرمين: دخول أكثر من 7 ملايين معتمر وزائر من التوسعة السعودية الثانية
سبق

أوضحت وحدة الإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التوسعة السعودية الثانية قد استقبلت أكثر من 7 ملايين شخص ما بين معتمرين ومصلين وزائرين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير وحدة الإحصاء المهندس فارس المسعودي أن رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة ومتطورة لرصد هذه الأعداد من قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف المسعودي: أن مجموع الحساسات الموجودة في التوسعة الثانية عددها 44 حساسًا تقنيًّا، مؤكدًا أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافةً بالزوار والمعتمرين والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
08:19 PM

رئاسة الحرمين: دخول أكثر من 7 ملايين معتمر وزائر من التوسعة السعودية الثانية

المسعودي: رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أوضحت وحدة الإحصاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التوسعة السعودية الثانية قد استقبلت أكثر من 7 ملايين شخص ما بين معتمرين ومصلين وزائرين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير وحدة الإحصاء المهندس فارس المسعودي أن رصد أعداد قاصدي المسجد الحرام يتم بواسطة حساسات تقنية حديثة ومتطورة لرصد هذه الأعداد من قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف المسعودي: أن مجموع الحساسات الموجودة في التوسعة الثانية عددها 44 حساسًا تقنيًّا، مؤكدًا أن معرفة أعداد الدخول والخروج من الأبواب تساعد في وضع الخطط التشغيلية وتطوير منظومة العمل ومعرفة الجهات الأكثر كثافةً بالزوار والمعتمرين والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
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