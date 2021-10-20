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"الصدر" يدعو العراقيين إلى استئناف التظاهر يوم الجمعة المقبل

طالب قوات الأمن بعدم استخدام القوة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة المقبل، بعد توقفها لأسابيع أسبوع دام خلف أكثر من مائة قتيل.

وخاطب "الصدر" المتظاهرين ليلة الأحد في بيان أوردته قناة "فرانس 24" قائلاً: "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".

وأضاف: "إن العراق أمانة في أعناقكم، فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة... فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة، ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين، الذين يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".

وطالب زعيم التيار الصدر المحتجين بالتظاهر بشكل سلمي، كما طالب القوات الأمنية بالابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

ويعد "الصدر" أول الداعين للخروج في تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

وكان "الصدر" قد دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وخرجت مطلع الشهر الحالي تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 110 أشخاص، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

التيار الصدري العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصدر" يدعو العراقيين إلى استئناف التظاهر يوم الجمعة المقبل
سبق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة المقبل، بعد توقفها لأسابيع أسبوع دام خلف أكثر من مائة قتيل.

وخاطب "الصدر" المتظاهرين ليلة الأحد في بيان أوردته قناة "فرانس 24" قائلاً: "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".

وأضاف: "إن العراق أمانة في أعناقكم، فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة... فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة، ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين، الذين يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".

وطالب زعيم التيار الصدر المحتجين بالتظاهر بشكل سلمي، كما طالب القوات الأمنية بالابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

ويعد "الصدر" أول الداعين للخروج في تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

وكان "الصدر" قد دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وخرجت مطلع الشهر الحالي تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 110 أشخاص، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
04:04 PM

"الصدر" يدعو العراقيين إلى استئناف التظاهر يوم الجمعة المقبل

طالب قوات الأمن بعدم استخدام القوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة المقبل، بعد توقفها لأسابيع أسبوع دام خلف أكثر من مائة قتيل.

وخاطب "الصدر" المتظاهرين ليلة الأحد في بيان أوردته قناة "فرانس 24" قائلاً: "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".

وأضاف: "إن العراق أمانة في أعناقكم، فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة... فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة، ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين، الذين يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".

وطالب زعيم التيار الصدر المحتجين بالتظاهر بشكل سلمي، كما طالب القوات الأمنية بالابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

ويعد "الصدر" أول الداعين للخروج في تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

وكان "الصدر" قد دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.

وخرجت مطلع الشهر الحالي تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 110 أشخاص، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

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