تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري بعد مداهمة مكتب وكالة "الأناضول"

أدانت الاقتحام وتوقيف بعض العاملين

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا، أن أنقرة استدعت القائم بالأعمال المصري لديها إلى وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بعد مداهمة مكتب الوكالة في القاهرة، حسب ما ذكرت "رويترز".

وذكرت الوكالة أن الخارجية التركية أدانت بشدة اقتحام الشرطة المصرية لمكتبها في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين هناك.

وكانت "الأناضول" قد أشارت في وقت سابق إلى أن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها في القاهرة أمس، واحتجزت أربعة من العاملين فيه.