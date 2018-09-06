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حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

والاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود؛ نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي - جندي أول - عريف - وكيل رقيب )، للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك، ومشـروع البحر الأحمر بمنطقتي تبـوك، والمدينة المنورة.

ودعت المديرية المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ( https://jobs.fg.gov.sa )، ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب؛ لمعرفة حالة القبول.

كما تعتذر القوات الخاصة للأمن والحماية لجميع المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول.

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حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية
سبق

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود؛ نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي - جندي أول - عريف - وكيل رقيب )، للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك، ومشـروع البحر الأحمر بمنطقتي تبـوك، والمدينة المنورة.

ودعت المديرية المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ( https://jobs.fg.gov.sa )، ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب؛ لمعرفة حالة القبول.

كما تعتذر القوات الخاصة للأمن والحماية لجميع المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:25 PM

حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

والاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
4,301

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود؛ نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي - جندي أول - عريف - وكيل رقيب )، للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك، ومشـروع البحر الأحمر بمنطقتي تبـوك، والمدينة المنورة.

ودعت المديرية المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ( https://jobs.fg.gov.sa )، ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب؛ لمعرفة حالة القبول.

كما تعتذر القوات الخاصة للأمن والحماية لجميع المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول.

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