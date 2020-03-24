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مدير "تعليم عسير": فرق عمل عن بعد لدعم استمرار العملية التعليمية

بشراكة أولياء الأمور عبر منصات "تواصل" و"اطلب خدمتك" و"خدمتي"

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ خطّتها لدعم تعلّم الطلاب والطالبات عن بعد في ظلّ تعليق الدراسة من خلال المدرسة الافتراضية وقنواتها المتعددة التي تشرف عليها وزارة التعليم.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني: إن الإدارة شكّلت فرق عمل لدعم استمرار العملية التعليمية بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور، وخدمة المستفيدين عبر منصات بوابة تعليم عسير و"تواصل" و"اطلب خدمتك" وبرنامج "خدمتي"؛ إذ يتم استقبال المعاملات والطلبات الهامة ويجري التعامل معها بشكل إلكتروني.

وأضاف الجوني أنه يجري حاليًّا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، وتقديم برنامج "ساعة مغ التقنية" بشكل أسبوعي، فضلًا عن وضع خطة للموظفين المناوبين ممن يتطلّب تواجدهم بشكل محدود لإنجاز المهام الطارئة والتركيز على الحراسات.

وكان الجوني قد عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماعًا بقيادات الإدارة لبحث مستجدّات الوضع الراهن، كما زار المركز الكشفي وبيت الطالب لتفعيل البرامج التطوعية في ظلّ الظروف الراهنة ووفقًا للتعليمات المنظِّمة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "تعليم عسير": فرق عمل عن بعد لدعم استمرار العملية التعليمية
سبق

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ خطّتها لدعم تعلّم الطلاب والطالبات عن بعد في ظلّ تعليق الدراسة من خلال المدرسة الافتراضية وقنواتها المتعددة التي تشرف عليها وزارة التعليم.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني: إن الإدارة شكّلت فرق عمل لدعم استمرار العملية التعليمية بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور، وخدمة المستفيدين عبر منصات بوابة تعليم عسير و"تواصل" و"اطلب خدمتك" وبرنامج "خدمتي"؛ إذ يتم استقبال المعاملات والطلبات الهامة ويجري التعامل معها بشكل إلكتروني.

وأضاف الجوني أنه يجري حاليًّا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، وتقديم برنامج "ساعة مغ التقنية" بشكل أسبوعي، فضلًا عن وضع خطة للموظفين المناوبين ممن يتطلّب تواجدهم بشكل محدود لإنجاز المهام الطارئة والتركيز على الحراسات.

وكان الجوني قد عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماعًا بقيادات الإدارة لبحث مستجدّات الوضع الراهن، كما زار المركز الكشفي وبيت الطالب لتفعيل البرامج التطوعية في ظلّ الظروف الراهنة ووفقًا للتعليمات المنظِّمة لذلك.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:49 PM

مدير "تعليم عسير": فرق عمل عن بعد لدعم استمرار العملية التعليمية

بشراكة أولياء الأمور عبر منصات "تواصل" و"اطلب خدمتك" و"خدمتي"

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بندر آل عوض - عسير
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تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ خطّتها لدعم تعلّم الطلاب والطالبات عن بعد في ظلّ تعليق الدراسة من خلال المدرسة الافتراضية وقنواتها المتعددة التي تشرف عليها وزارة التعليم.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني: إن الإدارة شكّلت فرق عمل لدعم استمرار العملية التعليمية بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور، وخدمة المستفيدين عبر منصات بوابة تعليم عسير و"تواصل" و"اطلب خدمتك" وبرنامج "خدمتي"؛ إذ يتم استقبال المعاملات والطلبات الهامة ويجري التعامل معها بشكل إلكتروني.

وأضاف الجوني أنه يجري حاليًّا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، وتقديم برنامج "ساعة مغ التقنية" بشكل أسبوعي، فضلًا عن وضع خطة للموظفين المناوبين ممن يتطلّب تواجدهم بشكل محدود لإنجاز المهام الطارئة والتركيز على الحراسات.

وكان الجوني قد عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماعًا بقيادات الإدارة لبحث مستجدّات الوضع الراهن، كما زار المركز الكشفي وبيت الطالب لتفعيل البرامج التطوعية في ظلّ الظروف الراهنة ووفقًا للتعليمات المنظِّمة لذلك.

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