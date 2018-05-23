"البلديات" تطوِّر تعاملاتها لاختصار اعتماد المخططات السكنية وتراخيص البناء.. من سنتَيْن إلى 60 يومًا فقط

"الشهري": القرار يدعم الاستثمار العقاري ويلامس احتياجات المواطن بسرعة التملُّك

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير التعاملات نحو اختصار كبير لأوقات خدماتها، فبدلاً من سنتين وأحيانًا لمدة تزيد على ذلك لاعتماد المخططات السكنية، أصبح اعتمادها بجميع إجراءاتها وترخيص بدء البناء لا يتجاوز 60 يومًا.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة بحضور الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل في جدة، عن حوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.

وجاء ذلك تشجيعًا للاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشروعاتهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، أن ذلك الإجراء كان كالحلم يراود المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد، بل ويرقى لكونه حدثًا تاريخيًا يدعم صناعة التطوير العقاري ويلامس مباشرةً احتياجات المواطن في سرعة تملك المنازل، ويعزز الشفافية وتحسين بيئة العمل ويخدم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التطوير العقاري.