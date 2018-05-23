النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البلديات" تطوِّر تعاملاتها لاختصار اعتماد المخططات السكنية وتراخيص البناء.. من سنتَيْن إلى 60 يومًا فقط

"الشهري": القرار يدعم الاستثمار العقاري ويلامس احتياجات المواطن بسرعة التملُّك

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير التعاملات نحو اختصار كبير لأوقات خدماتها، فبدلاً من سنتين وأحيانًا لمدة تزيد على ذلك لاعتماد المخططات السكنية، أصبح اعتمادها بجميع إجراءاتها وترخيص بدء البناء لا يتجاوز 60 يومًا.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة بحضور الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل في جدة، عن حوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.

وجاء ذلك تشجيعًا للاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشروعاتهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، أن ذلك الإجراء كان كالحلم يراود المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد، بل ويرقى لكونه حدثًا تاريخيًا يدعم صناعة التطوير العقاري ويلامس مباشرةً احتياجات المواطن في سرعة تملك المنازل، ويعزز الشفافية وتحسين بيئة العمل ويخدم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التطوير العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البلديات" تطوِّر تعاملاتها لاختصار اعتماد المخططات السكنية وتراخيص البناء.. من سنتَيْن إلى 60 يومًا فقط
سبق

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير التعاملات نحو اختصار كبير لأوقات خدماتها، فبدلاً من سنتين وأحيانًا لمدة تزيد على ذلك لاعتماد المخططات السكنية، أصبح اعتمادها بجميع إجراءاتها وترخيص بدء البناء لا يتجاوز 60 يومًا.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة بحضور الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل في جدة، عن حوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.

وجاء ذلك تشجيعًا للاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشروعاتهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، أن ذلك الإجراء كان كالحلم يراود المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد، بل ويرقى لكونه حدثًا تاريخيًا يدعم صناعة التطوير العقاري ويلامس مباشرةً احتياجات المواطن في سرعة تملك المنازل، ويعزز الشفافية وتحسين بيئة العمل ويخدم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التطوير العقاري.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:17 AM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
07:01 AM

"البلديات" تطوِّر تعاملاتها لاختصار اعتماد المخططات السكنية وتراخيص البناء.. من سنتَيْن إلى 60 يومًا فقط

"الشهري": القرار يدعم الاستثمار العقاري ويلامس احتياجات المواطن بسرعة التملُّك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,267

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطوير التعاملات نحو اختصار كبير لأوقات خدماتها، فبدلاً من سنتين وأحيانًا لمدة تزيد على ذلك لاعتماد المخططات السكنية، أصبح اعتمادها بجميع إجراءاتها وترخيص بدء البناء لا يتجاوز 60 يومًا.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة بحضور الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل في جدة، عن حوكمة المسارات المحدّثة التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يومًا بالتنسيق مع شركاء الوزارتين من الجهات المعنية المختلفة.

وجاء ذلك تشجيعًا للاستثمار في قطاع التطوير العقاري باقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشروعاتهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي الشهري الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، أن ذلك الإجراء كان كالحلم يراود المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد، بل ويرقى لكونه حدثًا تاريخيًا يدعم صناعة التطوير العقاري ويلامس مباشرةً احتياجات المواطن في سرعة تملك المنازل، ويعزز الشفافية وتحسين بيئة العمل ويخدم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية في مجال التطوير العقاري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة