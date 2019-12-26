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أهالي "شرائع المجاهدين" بمكة يناشدون إنهاء معاناتهم مع الحفريات

خلفتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية وتركتها منذ 25 يوماً

جدّد عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، مناشدتهم في إنهاء معاناتهم مع حفريات خلفتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية بالحي وتركتها منذ 25 يوماً.

وأشار السكان إلى أنهم يعانون من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته الشركة، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان الحي في شكواهم: "نعاني منذ 25 يوماً بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".


وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

شرائع المجاهدين مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "شرائع المجاهدين" بمكة يناشدون إنهاء معاناتهم مع الحفريات
سبق

جدّد عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، مناشدتهم في إنهاء معاناتهم مع حفريات خلفتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية بالحي وتركتها منذ 25 يوماً.

وأشار السكان إلى أنهم يعانون من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته الشركة، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان الحي في شكواهم: "نعاني منذ 25 يوماً بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".


وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:04 PM

أهالي "شرائع المجاهدين" بمكة يناشدون إنهاء معاناتهم مع الحفريات

خلفتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية وتركتها منذ 25 يوماً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,668

جدّد عددٌ من سكان شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، مناشدتهم في إنهاء معاناتهم مع حفريات خلفتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية بالحي وتركتها منذ 25 يوماً.

وأشار السكان إلى أنهم يعانون من صعوبة الخروج والدخول من وإلى منازلهم، والوصول إلى أحد المساجد بسبب ما أحدثته الشركة، دون وضع حواجز أو ممرات يستطيع من خلالها السكان العبور.

وقال كلٌ من حجب العصيمي، ومحمد المالكي، وأحمد الزهراني، من سكان الحي في شكواهم: "نعاني منذ 25 يوماً بسبب حصار حفريات عميقة أحدثتها إحدى الشركات المنفذة لمشروع كيابل كهربائية، في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، دون وضع ممرات نستطيع من خلالها العبور والخروج والدخول من منازلنا أو حتى الوصول إلى المسجد".


وأضافوا: "على الرغم من عمق تلك الحفريات إلا أنها تفتقد لأدوات السلامة، خصوصًا مع أوقات هطول الأمطار، وخطرها المحتوم على الأطفال".

وطالب المتضررون، الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، وتحرير مركباتهم المحتجزة خلف تلك الحفريات، ووضع ممرات خاصة للمشاة وتأمين الموقع.

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