كورونا في 7 دول.. 869 وفاة جديدة بالبرازيل والبيرو تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة و726431 بالمكسيك

تسجيل 95 حالة جديدة بكوريا الجنوبية و14 في الصين و30 بالسنغال و5 بموريتانيا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و729 وفاة في اليوم السابق.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و717991 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

البيرو

أعلنت وزارة الصحة في البيرو، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ800 ألف حالة.

ووفقًا للوزارة، تم تسجيل 5558 إصابة جديدة بالفيروس و105 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية انتشار الجائحة إلى 800142 والوفيات إلى 23142.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 95 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 23.611.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 26 سبتمبر مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وبينت اللجنة في بيان أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة اليوم، بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة؛ ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغت 7462 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 حالة.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 14 ألفًا و869 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 306 أشخاص.