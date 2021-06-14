"منشآت" تطلق تحدي الذكاء الاصطناعي في الاستثمار

يستهدف المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في "مركز ذكاء" أمس، تحدي الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، بهدف تشجيع المهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والتقنية على تصميم منتجات تقنية جديدة في مجال إدارة الاستثمارات، واستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق عوائد أعلى في مجال الاستثمار.

ويستهدف التحدي الذي ينظم عن بُعد، المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية سابقة في البرمجة والذكاء الاصطناعي والمهتمين بالتكنولوجيا المالية، فيما يتمحور التحدي حول مسارات عدة من التحليل التنبؤي للأسواق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل المخاطر، وأية حلول أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي للمنشآت)B2B) أو الأفراد (B2C).

ودعت "منشآت" الراغبين بالمشاركة في التحدي إلى التسجيل عبر الرابط: https://ai-ds.thakaa.sa/investment-challenge.

يشار إلى أن آخر يوم للتسجيل السبت 3/ 7 /2021، ليتم بعد ذلك ترشيح المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي الذي سينظم عن بُعد يوم الثلاثاء 17/ 8/ 2021، الذي سيشهد إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائزون على جوائز نقدية بإجمالي يصل إلى 150 ألف ريال.

يذكر أن التحدي قائم على شراكة استراتيجية بين "مركز ذكاء" و"فنتك السعودية" والقطاع الخاص، حيث يقدم مركز ذكاء الاستشارات للمشاركين في التحدي ويدعمهم تقنيًا في بناء النسخة الأولى من المنتج أثناء مدة التحدي.