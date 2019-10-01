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تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة

تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة في وكالة البلدية للخدمات الممثلة بقسم ‎صحة البيئة؛ مطعمًا في ‎المحافظة؛ وذلك لعدم وجود رخصة البلدية وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية ومخالفة التجهيزات داخل الموقع.

وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة في قسم صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة؛ حيث ضبطت عددًا من المخالفات؛ منها: تدني مستوى النظافة، وسوء تداول المواد الغذائية وحفظها في أوعية غير مخصصة لها؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المنشأة.

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تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة في وكالة البلدية للخدمات الممثلة بقسم ‎صحة البيئة؛ مطعمًا في ‎المحافظة؛ وذلك لعدم وجود رخصة البلدية وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية ومخالفة التجهيزات داخل الموقع.

وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة في قسم صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة؛ حيث ضبطت عددًا من المخالفات؛ منها: تدني مستوى النظافة، وسوء تداول المواد الغذائية وحفظها في أوعية غير مخصصة لها؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المنشأة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:14 PM

تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة

تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة في وكالة البلدية للخدمات الممثلة بقسم ‎صحة البيئة؛ مطعمًا في ‎المحافظة؛ وذلك لعدم وجود رخصة البلدية وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية ومخالفة التجهيزات داخل الموقع.

وواصلت وكالة البلدية للخدمات ممثلة في قسم صحة البيئة، جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المحافظة؛ حيث ضبطت عددًا من المخالفات؛ منها: تدني مستوى النظافة، وسوء تداول المواد الغذائية وحفظها في أوعية غير مخصصة لها؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المنشأة.

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