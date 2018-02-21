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تكريم طالب ابتدائي للتميز بمهارة الخط في اللغة الإنجليزية

ملمّ بقواعد اللغة ويمتلك موهبة الكتابة بشكل بديع ومهارة الرسم

حصل الطالب "محمد عبيد بن مجزع" طالب الخامس ابتدائي بمدرسة أسامة بن زيد بمركز مهر، غرب بيشة، على إشادة قائد ومعلمي المدرسة نظير تميّزه في مهارة الخط في مادة اللغة الإنجليزية.

حول ذلك، قال عائض بن سعيد الحارثي، قائد ابتدائية ومتوسطة أسامة بن زيد بمركز مهر لـ"سبق": إن الطالب "محمد عبيد" ملم بقواعد اللغة الإنجليزية وكتابة أحرفها بشكل بديع، ويمتلك مهارة الرسم ، مفيداً أنه تم تكريم الطالب على مستوى المدرسة.


واختتم بشكر معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة "عبدالله بن سعييد الحارثي" لدعمه المستمر لمهارة الطالب"محمد".

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تكريم طالب ابتدائي للتميز بمهارة الخط في اللغة الإنجليزية
سبق

حصل الطالب "محمد عبيد بن مجزع" طالب الخامس ابتدائي بمدرسة أسامة بن زيد بمركز مهر، غرب بيشة، على إشادة قائد ومعلمي المدرسة نظير تميّزه في مهارة الخط في مادة اللغة الإنجليزية.

حول ذلك، قال عائض بن سعيد الحارثي، قائد ابتدائية ومتوسطة أسامة بن زيد بمركز مهر لـ"سبق": إن الطالب "محمد عبيد" ملم بقواعد اللغة الإنجليزية وكتابة أحرفها بشكل بديع، ويمتلك مهارة الرسم ، مفيداً أنه تم تكريم الطالب على مستوى المدرسة.


واختتم بشكر معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة "عبدالله بن سعييد الحارثي" لدعمه المستمر لمهارة الطالب"محمد".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:15 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:37 AM

تكريم طالب ابتدائي للتميز بمهارة الخط في اللغة الإنجليزية

ملمّ بقواعد اللغة ويمتلك موهبة الكتابة بشكل بديع ومهارة الرسم

A A A
سويد الحارثي - بيشة
0
2,427

حصل الطالب "محمد عبيد بن مجزع" طالب الخامس ابتدائي بمدرسة أسامة بن زيد بمركز مهر، غرب بيشة، على إشادة قائد ومعلمي المدرسة نظير تميّزه في مهارة الخط في مادة اللغة الإنجليزية.

حول ذلك، قال عائض بن سعيد الحارثي، قائد ابتدائية ومتوسطة أسامة بن زيد بمركز مهر لـ"سبق": إن الطالب "محمد عبيد" ملم بقواعد اللغة الإنجليزية وكتابة أحرفها بشكل بديع، ويمتلك مهارة الرسم ، مفيداً أنه تم تكريم الطالب على مستوى المدرسة.


واختتم بشكر معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة "عبدالله بن سعييد الحارثي" لدعمه المستمر لمهارة الطالب"محمد".

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