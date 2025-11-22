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اصطدام الليل.. "قلاب متوقف" يصيب شاباً بمكة ويعيد مطالب على طريق الخليل

بينما يعمد أصحاب الشاحنات على ركن سياراتهم لساعات طويلة و"الرقابة غائية"

أعاد حادث مروري وقع، ليلة أمس، على طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، مطالبات السكان، في تكثيف الرقابة المرورية بذات الطريق خاصة في منطقة مخطط ولي العهد 5 لمنع وقوف أصحاب القلابات والشاحنات على قارعة الطريق.

وتعرض شاب مساء أمس لإصابات بالغة نتيجة اصطدام مركبته بقلاب متوقف على قارعة طريق إبراهيم الخليل محاذاة لمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

وبحسب السكان ومرتادي الطريق، فإن أصحاب القلابات والشاحنات يعمدون على ركن سياراتهم على الطريق نفسه لساعات طويلة، في ظل غياب الرقابة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع وإنزال أقصى العقوبات بحق من يخالف التعليمات.

حادث اصطدام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اصطدام الليل.. "قلاب متوقف" يصيب شاباً بمكة ويعيد مطالب على طريق الخليل
سبق

أعاد حادث مروري وقع، ليلة أمس، على طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، مطالبات السكان، في تكثيف الرقابة المرورية بذات الطريق خاصة في منطقة مخطط ولي العهد 5 لمنع وقوف أصحاب القلابات والشاحنات على قارعة الطريق.

وتعرض شاب مساء أمس لإصابات بالغة نتيجة اصطدام مركبته بقلاب متوقف على قارعة طريق إبراهيم الخليل محاذاة لمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

وبحسب السكان ومرتادي الطريق، فإن أصحاب القلابات والشاحنات يعمدون على ركن سياراتهم على الطريق نفسه لساعات طويلة، في ظل غياب الرقابة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع وإنزال أقصى العقوبات بحق من يخالف التعليمات.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
03:23 PM

اصطدام الليل.. "قلاب متوقف" يصيب شاباً بمكة ويعيد مطالب على طريق الخليل

بينما يعمد أصحاب الشاحنات على ركن سياراتهم لساعات طويلة و"الرقابة غائية"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعاد حادث مروري وقع، ليلة أمس، على طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، مطالبات السكان، في تكثيف الرقابة المرورية بذات الطريق خاصة في منطقة مخطط ولي العهد 5 لمنع وقوف أصحاب القلابات والشاحنات على قارعة الطريق.

وتعرض شاب مساء أمس لإصابات بالغة نتيجة اصطدام مركبته بقلاب متوقف على قارعة طريق إبراهيم الخليل محاذاة لمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

وبحسب السكان ومرتادي الطريق، فإن أصحاب القلابات والشاحنات يعمدون على ركن سياراتهم على الطريق نفسه لساعات طويلة، في ظل غياب الرقابة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع وإنزال أقصى العقوبات بحق من يخالف التعليمات.

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