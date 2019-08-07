طرق الحج القديمة.. من الكوفة لبلاد الشام.. لبيك اللهم لبيك

مكة المكرمة قِبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم يقصدونها من كل حدَب وصوب

مكة المكرمة قِبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، يقصدونها من كل حدب وصوب لأداء خامس أركان الإسلام؛ حيث اختلفت وتنوعت طرق قدوم الحجاج قديمًا إلى مكة المكرمة من الكوفة إلى بلاد الشام.

"سبق" تستعرض طرق الحج القديمة التي كان يسير عليها الحجاج:

1- طريق الكوفة: ويُعد هذا الطريق من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر الإسلامي، واشتُهر باسم "درب زبيدة"؛ نسبةً إلى السيدة زبيدة، واستخدم الطريق بعد فتح العراق وانتشار الإسلام في المشرق، وأصبح استخدامه منتظمًا وميسورًا بدرجة كبيرة؛ إذ تحولت مراكز المياه وأماكن الرعي الواقعة عليه إلى محطات رئيسية.

2- البصرة: يبدأ من مدينة البصرة مرورًا بشمال شرق الجزيرة العربية عبر وادي الباطن، مخترقًا عدة مناطق صحراوية أصعبها صحراء الدهناء، ثم يمرّ بمنطقة القصيم التي تكثر فيها المياه العذبة، وبعدها يسير الطريق محاذيًا لطريق الكوفة- مكة المكرمة؛ حتى يلتقيا عند محطة أم خرمان.

3- طريق أهل مصر، ويسلكه حجاج مصر ومَن رافقهم من حجاج المغرب والأندلس وإفريقيا في طريقهم إلى مكة المكرمة؛ متجهين إلى شبه جزيرة سيناء؛ للوصول إلى أيلة "العقبة"، وهي أول محطة في الطريق، وبعد أيلة تمرّ قوافل الحجاج على حقل، ثم الشرف، ثم مدين "مغائر شعيب- البدع".

وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين؛ أحدهما داخلي، والآخر ساحلي.

4- طريق بلاد الشام، ويربطها بالأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعُرف باسم التبوكية نسبةً إلى بلدة تبوك، التي يمرّ عليها ويبدأ مساره من دمشق، ويمر ببصرى الشام "درعا"، وبمنازل أخرى أهمها أذرعات، ومعان والمدورة "سرغ" ثم يدخل أراضي المملكة ليمر على حالة عمار.

5- الحج اليمني من طرق الحج التي ربطت بين اليمن والحجاز منذ العصور القديمة؛ لذا فقد تعددت طرق الحج اليمنية واختلفت مساراتها.

وكان حجاج اليمن يسلكون ثلاثة طرق هي: الطريق الساحلي، والطريق الداخلي أو الأوسط، والطريق الأعلى، ولكل منها محطاته.

6- الحج العماني يسلكه حجاج عمان إلى المشاعر؛ فأحدهما يتجه من عمان إلى يبرين، ثم إلى البحرين، ومنها إلى اليمامة، ثم إلى ضرية.

7- حج البحرين- اليمامة، يُعد رافدًا مهمًّا من روافد طريق حج البصرة؛ لما له من أهمية؛ إذ إنه يعبر الأجزاء الوسطى من الجزيرة العربية، مارًّا بالعديد من بلدانها وأقاليمها.