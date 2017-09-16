أمانة تبوك لروضة خاصة: عليكم بالتوقف عن العمل فوراً

قالت: سنضطر لفصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع

علمت "سبق" أن أمانة تبوك أشعرت إحدى الروضات الخاصة اليوم بالتوقف عن العمل فوراً بعد صدور شكاوى عدة من أولياء أمور؛ لوجود بيارة مليئة بالمياه الأسنة تابعة للروضة، وتقع على بعد أقل من خمسة أمتار من بوابة دخول طلابها، ولم يتم تأمينها.

وكانت كل المحاولات السابقة في التأمين بجودة رديئة، حيث ذكرت الأمانة التي خاطبت الروضة عدة مرات سابقاً في الإنذار العاجل الموجه لهم اليوم بأنه في حال لم يتم المراجعة ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع.