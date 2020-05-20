وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-20 سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:34 PM

لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961





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سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.