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لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات
سبق

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:34 PM

لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس إلى 961

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.

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