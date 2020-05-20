لبنان: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".. ولا وفيات

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.
سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.لبنان فيروس كورونا الجديد
سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.
سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية -في تقريرها اليومي- إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.