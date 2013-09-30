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11908 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن

منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات بعدة مرافق

قدمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لعدد 11908 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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11908 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لعدد 11908 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:08 AM

11908 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن

منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات بعدة مرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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قدمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لعدد 11908 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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