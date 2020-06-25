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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية

تعمل في قطاع الحديد والصلب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.

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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:40 PM

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية

تعمل في قطاع الحديد والصلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.

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