أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية
تعمل في قطاع الحديد والصلب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.
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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-25
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:40 PM
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية
تعمل في قطاع الحديد والصلب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب.
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