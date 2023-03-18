أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة".

الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-18 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة". وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:44 AM

الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" البيانات الرسمية: إجمالي عدد المتعافين 15 حالة





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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ أنه "بحمد الله، تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا؛ امرأتين ورجل؛ ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة".

وبحسب البيانات الرسمية الكويتية أصبح عدد المتعافين 15 حالة.