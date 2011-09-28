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﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر

تراجع بنسبة 1.2% أمام الدولار

هوى الروبل الروسي اليوم (الاثنين) إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر، أمام الدولار الأمريكي وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط، ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضًا 1.2 في المئة أمام الدولار عند 79.13، بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

وهبطت العملة الروسية 1.6 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو، مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر
سبق

هوى الروبل الروسي اليوم (الاثنين) إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر، أمام الدولار الأمريكي وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط، ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضًا 1.2 في المئة أمام الدولار عند 79.13، بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

وهبطت العملة الروسية 1.6 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو، مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
07:15 PM

﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر

تراجع بنسبة 1.2% أمام الدولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هوى الروبل الروسي اليوم (الاثنين) إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر، أمام الدولار الأمريكي وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي أسعار النفط، ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضًا 1.2 في المئة أمام الدولار عند 79.13، بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

وهبطت العملة الروسية 1.6 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو، مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

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