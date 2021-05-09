أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة. وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-09 أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 06:27 PM

اخر تعديل 09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 11:55 PM

رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة كان في استقباله لدى وصوله الحرم عدد من المسؤولين





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أدى دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.