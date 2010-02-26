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"طيران ناس": نقلنا أكثر من 6 ملايين مسافر على 60 ألف رحلة جوية 2017

قريبًا وصول أولى الطائرات الجديدة

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، أنّ طيران ناس قام بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60 ألف رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية بعام 2017، على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وقال المهنا: تشرفنا في طيران ناس بخدمة أكثر من 6,4 مليون مسافر في عام 2017 على جميع وجهاتنا الداخلية والدولية، حيث بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة.

وبلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية 2 مليون مسافر على متن 19,000 رحلة.

وأضاف: نعمل في طيران ناس بجميع الإدارات كفريق ومنظومة واحدة هدفها تحقيق النتائج الإيجابية والحرص الدائم على خدمة ورضا مسافرينا.

ولفت إلى أن "ناس" يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائرات طيران ناس الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في صيف عام 2018، ضمن صفقة طيران ناس التي أبرمت في يناير من العام الماضي 2017.

وتابع قائلاً: وقّع طيران ناس من خلالها ثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، ووقع مع شركة إيرباص اتفاقية شراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

وقال "المهنا" إنّ الطيران مستمر في التوسعة وفقًا لخططه الاستراتيجية، حيث كانت بدايته في عام 2018 بتدشين وتشغيل رحلات بين المملكة وباكستان، إذ دشّن طيران ناس رحلاته الجديدة من الرياض وجدة والدمام إلى لاهور وإسلام آباد، امتدادًا لوجهاته الجديدة التي تخدم الحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

يذكر أنّ طيران ناس يحتفل في شهر فبراير بذكرى مرور 11 عامًا على انطلاق أولى رحلاته، ويعد ضيوفه المسافرين بالمزيد من التوسع والوجهات الجديدة الداخلية والدولية التي سيصل إليها في عام 2018 بالتزامن مع زيادة أسطول طائراته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس": نقلنا أكثر من 6 ملايين مسافر على 60 ألف رحلة جوية 2017
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، أنّ طيران ناس قام بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60 ألف رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية بعام 2017، على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وقال المهنا: تشرفنا في طيران ناس بخدمة أكثر من 6,4 مليون مسافر في عام 2017 على جميع وجهاتنا الداخلية والدولية، حيث بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة.

وبلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية 2 مليون مسافر على متن 19,000 رحلة.

وأضاف: نعمل في طيران ناس بجميع الإدارات كفريق ومنظومة واحدة هدفها تحقيق النتائج الإيجابية والحرص الدائم على خدمة ورضا مسافرينا.

ولفت إلى أن "ناس" يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائرات طيران ناس الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في صيف عام 2018، ضمن صفقة طيران ناس التي أبرمت في يناير من العام الماضي 2017.

وتابع قائلاً: وقّع طيران ناس من خلالها ثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، ووقع مع شركة إيرباص اتفاقية شراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

وقال "المهنا" إنّ الطيران مستمر في التوسعة وفقًا لخططه الاستراتيجية، حيث كانت بدايته في عام 2018 بتدشين وتشغيل رحلات بين المملكة وباكستان، إذ دشّن طيران ناس رحلاته الجديدة من الرياض وجدة والدمام إلى لاهور وإسلام آباد، امتدادًا لوجهاته الجديدة التي تخدم الحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

يذكر أنّ طيران ناس يحتفل في شهر فبراير بذكرى مرور 11 عامًا على انطلاق أولى رحلاته، ويعد ضيوفه المسافرين بالمزيد من التوسع والوجهات الجديدة الداخلية والدولية التي سيصل إليها في عام 2018 بالتزامن مع زيادة أسطول طائراته.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:21 PM

"طيران ناس": نقلنا أكثر من 6 ملايين مسافر على 60 ألف رحلة جوية 2017

قريبًا وصول أولى الطائرات الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، أنّ طيران ناس قام بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60 ألف رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية بعام 2017، على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وقال المهنا: تشرفنا في طيران ناس بخدمة أكثر من 6,4 مليون مسافر في عام 2017 على جميع وجهاتنا الداخلية والدولية، حيث بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة.

وبلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية 2 مليون مسافر على متن 19,000 رحلة.

وأضاف: نعمل في طيران ناس بجميع الإدارات كفريق ومنظومة واحدة هدفها تحقيق النتائج الإيجابية والحرص الدائم على خدمة ورضا مسافرينا.

ولفت إلى أن "ناس" يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائرات طيران ناس الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في صيف عام 2018، ضمن صفقة طيران ناس التي أبرمت في يناير من العام الماضي 2017.

وتابع قائلاً: وقّع طيران ناس من خلالها ثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، ووقع مع شركة إيرباص اتفاقية شراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

وقال "المهنا" إنّ الطيران مستمر في التوسعة وفقًا لخططه الاستراتيجية، حيث كانت بدايته في عام 2018 بتدشين وتشغيل رحلات بين المملكة وباكستان، إذ دشّن طيران ناس رحلاته الجديدة من الرياض وجدة والدمام إلى لاهور وإسلام آباد، امتدادًا لوجهاته الجديدة التي تخدم الحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

يذكر أنّ طيران ناس يحتفل في شهر فبراير بذكرى مرور 11 عامًا على انطلاق أولى رحلاته، ويعد ضيوفه المسافرين بالمزيد من التوسع والوجهات الجديدة الداخلية والدولية التي سيصل إليها في عام 2018 بالتزامن مع زيادة أسطول طائراته.

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