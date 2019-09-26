رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي. جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام. ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين. كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%. أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82% يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.

"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات المتميزة في مستويات الارتباط الوظيفي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-26 رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.

جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.

ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.

كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%.

أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82%

يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 03:52 PM

"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات المتميزة في مستويات الارتباط الوظيفي في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية





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رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.

جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.

ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.

كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%.

أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82%

يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.