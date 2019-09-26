النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات المتميزة في مستويات الارتباط الوظيفي

في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.
جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.
ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.
كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%.
أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82%
يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات المتميزة في مستويات الارتباط الوظيفي
سبق

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.
جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.
ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.
كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%.
أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82%
يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:52 PM

"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات المتميزة في مستويات الارتباط الوظيفي

في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
322

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.
جاء ذلك التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة وفي إطار سعيها لرفع مستوى إنتاجية القطاع العام.
ويأتي برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانطلاقاً من أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف الرؤية، حيث أطلقت عدة مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من ضمنها القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.
كما حصلت كل من وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المراتب الأولى بالتوالي في الارتباط الوظيفي في فئة الوزارات محققة نسباً تجاوزت 82%، بينما حققت كلٌّ من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات والرئاسات العامة وبنسب تجاوزت 80%.
أما المراكز الأولى لفئة الجهات التعليمية والتدريبية فقد حصلت عليها بشكل متوالٍ كلٌّ من جامعة جازان والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة القصيم بنسب تجاوزت 82%
يذكر أن النسبة العامة للارتباط الوظيفي للقطاع العام بلغت 74% لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية للارتباط الوظيفي البالغ 73.5% للعام نفسه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,283

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة