أمين عام "التعاون الإسلامي" يهنئ قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

نوه بالإسهامات الكبيرة التي تقدمها السعودية لدعم قضايا الأمة الإسلامية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول مناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، ثمن الأمين العام دعم حكومة المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تقدمه من دعم سخي لجميع برامج وأنشطة المنظمة، فضلاً عن التسهيلات التي تيسرها من أجل مساعدة المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها بالصورة الكاملة.

ونوه الأمين العام بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد، في العمل الإسلامي المشترك ودعم قضايا الأمة الإسلامية، لافتاً إلى المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة والتي تمكنها من أخذ مكانها الريادي، والذي لطالما عبرت عنه بالوقوف لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

وفي هذه المناسبة، شدد الدكتور العثيمين على أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها التنموية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، وأشاد في الوقت نفسه برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وفي ختام تصريحاته، أعرب "العثيمين" عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.