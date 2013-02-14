إيران.. اندلاع حريق في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري

ألحَق أضرارًا بسقيفة صناعية.. ولم يسفر عن وقوع ضحايا

اندلع حريقٌ اليوم الاثنين في قاعدة عسكرية غرب إيران؛ لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وأفاد موقع "نورنيوز" الإخباري، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "حريقًا اندلع صباح اليوم الاثنين في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة لـ(الحرس الثوري) في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه؛ مما ألحق أضرارًا بسقيفة صناعية".

ووفق الشرق الأوسط، تَمَكّن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق، وتم إرسال فِرَق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.