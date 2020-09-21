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شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان"

أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان"
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
06:24 PM

شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان"

أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
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2,288

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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