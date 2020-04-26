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بـ272 إصابة.. مكة تسجل أقل من معدلات الإصابات بـ"كورونا" اليوم

فيما تماثلت 472 حالة للشفاء حتى الآن

سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ272 إصابة.. مكة تسجل أقل من معدلات الإصابات بـ"كورونا" اليوم
سبق

سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:15 PM

بـ272 إصابة.. مكة تسجل أقل من معدلات الإصابات بـ"كورونا" اليوم

فيما تماثلت 472 حالة للشفاء حتى الآن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
10,651

سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.

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