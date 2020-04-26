سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل. وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.

بـ272 إصابة.. مكة تسجل أقل من معدلات الإصابات بـ"كورونا" اليوم عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-26 سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل.



وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 04:15 PM

بـ272 إصابة.. مكة تسجل أقل من معدلات الإصابات بـ"كورونا" اليوم فيما تماثلت 472 حالة للشفاء حتى الآن





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سجّلت مكة المكرمة 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من معدلات الأيام الماضية بقليل.



وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4259 حالة، منها 3728 حالة نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 59 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل حالة وفاة أمس.