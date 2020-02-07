"تعليم مكة" يمنح دراجة هوائية لعامل "بنجلاديشي" تقديراً لجهوده

يقطع 2 كلم مشياً على الأقدام من سكنه حتى مقر عمله

بادرت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة التعليمية بمكة المكرمة، بتأمين وسيلة نقل دراجة هوائية لعامل النظافة "محمد سو جاك" بنجلاديشي الجنسية؛ تقديراً لجهوده وانضباطه وتفانيه في الدوام؛ حيث يقطع مسافة كيلومترين اثنين مشياً على الأقدام من مقر سكنه وحتى مقر عمله دون أن يفوّت ثانية واحدة في الحضور والانصراف، ليكون أول العاملين في الحضور والمبادرة في الشروع بالعمل.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة؛ رائد بن سمران المقاطي، أن العامل "محمد" أول من يسجل حضوره من العاملين، ويتقدمهم في المبادرة إلى العمل بجد وإخلاص، ويتفانى في أداء عمله ومهامه على أكمل وجه، ولذلك بادرت إدارة الأمن والسلامة في تكريمه وإهدائه دراجة هوائية تساعده في التنقل وتسهل وصوله إلى عمله وتخفف عنه عناء الطريق.

جاء ذلك من خلال إقامة احتفالية شارك فيها جميع منسوبي الإدارة في تسليم الجائزة إلى العامل المجتهد الذي لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه فرحاً بذلك التقدير والثناء، مبيناً أنه سينقل هذا الاحتفال إلى أسرته في بنجلاديش ليشاركوه فرحته.