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"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021

تفاعل معها 2904 من منسوبي جمعيات الهلال والصليب الأحمر

نفذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" خلال النصف الأول من عام 2021 (13) دورة تدريبية وفق الخطة المرسومة قبل بداية العام حضرها (2904) متدربين.

وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن تنفيذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع لهذه البرامج التدريبية يأتي انطلاقاً من مهام الأمانة العامة للمنظمة في نظامها الأساسي في دعم وتشجيع برامج التنمية والتطوير في الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وبناء قدرات منسوبيها والمتطوعين فيها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها.

وقال "التويجري" في بيان صادر من الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة تنفيذ برامج مركز الاستشارات والتدريب للنصف الأول من العام الحالي 2021: هذا المركز وغيره من مراكز وإدارات المنظمة العربية تتضافر جهودها وتتكامل خدماتها ويتواصل حراكها لخدمة الإنسانية في الوطن العربي والتخفيف من معاناته بما يتم تقديمه من برامج تدريبية ومحاضرات تفاعلية ــ عن بعد ــ في كافة مجالات العمل الإنساني.

وشملت الدورات ــ وفق المشرف على المركز محسن القيسي ــ إدارة الكوارث العامة 26 ــ 28/ 1/ 2021 قدمتها فتحية التوبلاني من الهلال الأحمر البحريني وحضرها 600 شخص؛ الدبلوماسية الإنسانية 8 ــ10/ 2/ 2021 قدمها الدكتور طلال ضاحي حضرها 500؛ الإسعافات الأولية 23 ــ25/ 2/ 2021 قدمها ميسر صبري جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 500؛ برنامج المبادئ العالمية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي 14 ــ16/ 3/ 2021 قدمها الدكتور سمير سميسم هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 500؛ القانون الدولي الإنساني للطلاب الجامعيين 28 ــ 30/ 3/ 2021 قدمها الدكتور محمد النادي المركز العربي للقانون الدولي الإنساني حضرها 269؛ أساسيات التطوع 11ــ13/ 4/ 2021 الدكتورة آلاء الدبيكل هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 150؛ بقواعد الإسعافات الأولية 28/ 4 /2021 الدكتور أحمد الحربي جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 123؛ والإعلام الإنساني 5/ 5/ 2021 خالد الزيد جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 25؛ الحديقة المنزلية 11 ــ13/ 1/ 2021 قدمتها الدكتورة نيلوفر جهرمي من جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 61 شخصاً.

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"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021
سبق

نفذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" خلال النصف الأول من عام 2021 (13) دورة تدريبية وفق الخطة المرسومة قبل بداية العام حضرها (2904) متدربين.

وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن تنفيذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع لهذه البرامج التدريبية يأتي انطلاقاً من مهام الأمانة العامة للمنظمة في نظامها الأساسي في دعم وتشجيع برامج التنمية والتطوير في الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وبناء قدرات منسوبيها والمتطوعين فيها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها.

وقال "التويجري" في بيان صادر من الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة تنفيذ برامج مركز الاستشارات والتدريب للنصف الأول من العام الحالي 2021: هذا المركز وغيره من مراكز وإدارات المنظمة العربية تتضافر جهودها وتتكامل خدماتها ويتواصل حراكها لخدمة الإنسانية في الوطن العربي والتخفيف من معاناته بما يتم تقديمه من برامج تدريبية ومحاضرات تفاعلية ــ عن بعد ــ في كافة مجالات العمل الإنساني.

وشملت الدورات ــ وفق المشرف على المركز محسن القيسي ــ إدارة الكوارث العامة 26 ــ 28/ 1/ 2021 قدمتها فتحية التوبلاني من الهلال الأحمر البحريني وحضرها 600 شخص؛ الدبلوماسية الإنسانية 8 ــ10/ 2/ 2021 قدمها الدكتور طلال ضاحي حضرها 500؛ الإسعافات الأولية 23 ــ25/ 2/ 2021 قدمها ميسر صبري جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 500؛ برنامج المبادئ العالمية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي 14 ــ16/ 3/ 2021 قدمها الدكتور سمير سميسم هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 500؛ القانون الدولي الإنساني للطلاب الجامعيين 28 ــ 30/ 3/ 2021 قدمها الدكتور محمد النادي المركز العربي للقانون الدولي الإنساني حضرها 269؛ أساسيات التطوع 11ــ13/ 4/ 2021 الدكتورة آلاء الدبيكل هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 150؛ بقواعد الإسعافات الأولية 28/ 4 /2021 الدكتور أحمد الحربي جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 123؛ والإعلام الإنساني 5/ 5/ 2021 خالد الزيد جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 25؛ الحديقة المنزلية 11 ــ13/ 1/ 2021 قدمتها الدكتورة نيلوفر جهرمي من جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 61 شخصاً.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
11:19 PM

"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021

تفاعل معها 2904 من منسوبي جمعيات الهلال والصليب الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" خلال النصف الأول من عام 2021 (13) دورة تدريبية وفق الخطة المرسومة قبل بداية العام حضرها (2904) متدربين.

وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن تنفيذ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع لهذه البرامج التدريبية يأتي انطلاقاً من مهام الأمانة العامة للمنظمة في نظامها الأساسي في دعم وتشجيع برامج التنمية والتطوير في الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وبناء قدرات منسوبيها والمتطوعين فيها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها.

وقال "التويجري" في بيان صادر من الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة تنفيذ برامج مركز الاستشارات والتدريب للنصف الأول من العام الحالي 2021: هذا المركز وغيره من مراكز وإدارات المنظمة العربية تتضافر جهودها وتتكامل خدماتها ويتواصل حراكها لخدمة الإنسانية في الوطن العربي والتخفيف من معاناته بما يتم تقديمه من برامج تدريبية ومحاضرات تفاعلية ــ عن بعد ــ في كافة مجالات العمل الإنساني.

وشملت الدورات ــ وفق المشرف على المركز محسن القيسي ــ إدارة الكوارث العامة 26 ــ 28/ 1/ 2021 قدمتها فتحية التوبلاني من الهلال الأحمر البحريني وحضرها 600 شخص؛ الدبلوماسية الإنسانية 8 ــ10/ 2/ 2021 قدمها الدكتور طلال ضاحي حضرها 500؛ الإسعافات الأولية 23 ــ25/ 2/ 2021 قدمها ميسر صبري جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 500؛ برنامج المبادئ العالمية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي 14 ــ16/ 3/ 2021 قدمها الدكتور سمير سميسم هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 500؛ القانون الدولي الإنساني للطلاب الجامعيين 28 ــ 30/ 3/ 2021 قدمها الدكتور محمد النادي المركز العربي للقانون الدولي الإنساني حضرها 269؛ أساسيات التطوع 11ــ13/ 4/ 2021 الدكتورة آلاء الدبيكل هيئة الهلال الأحمر السعودي حضرها 150؛ بقواعد الإسعافات الأولية 28/ 4 /2021 الدكتور أحمد الحربي جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 123؛ والإعلام الإنساني 5/ 5/ 2021 خالد الزيد جمعية الهلال الأحمر الكويتي حضرها 25؛ الحديقة المنزلية 11 ــ13/ 1/ 2021 قدمتها الدكتورة نيلوفر جهرمي من جمعية الهلال الأحمر البحريني حضرها 61 شخصاً.

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