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أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا

قال: استقرار جوي عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.. وغبار ورياح في أجزاء

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ أول حالة مطرية (معتبرة) في هذا الموسم السبت القادم.

وأشار المسند، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذه الحالة قد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى المتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #حائل #المدينة، وربما تمتد حتى #مكة، وتستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلًا حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية.

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #الرياض #القصيم وشمالي #الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل".

وتابع: "متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس وفي معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فقد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #الباحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا
سبق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ أول حالة مطرية (معتبرة) في هذا الموسم السبت القادم.

وأشار المسند، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذه الحالة قد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى المتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #حائل #المدينة، وربما تمتد حتى #مكة، وتستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلًا حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية.

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #الرياض #القصيم وشمالي #الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل".

وتابع: "متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس وفي معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فقد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #الباحة".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا

قال: استقرار جوي عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.. وغبار ورياح في أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ أول حالة مطرية (معتبرة) في هذا الموسم السبت القادم.

وأشار المسند، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذه الحالة قد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى المتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #حائل #المدينة، وربما تمتد حتى #مكة، وتستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلًا حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية.

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #الرياض #القصيم وشمالي #الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل".

وتابع: "متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس وفي معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فقد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #الباحة".

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