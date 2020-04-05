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"هدف" عن مبادرة دعم التوظيف: تدعم أجور السعوديين في جميع المنشآت

لمدة سنتين.. يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن جميع منشآت القطاع الخاص تستطيع الاستفادة من مبادرة "دعم التوظيف"؛ لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في جميع الوظائف والمهن بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019؛ ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثرُ من 80 ألف مواطن ومواطنة؛ حيث تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها؛ في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا "COVID-19".

وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال، ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات؛

مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" عن مبادرة دعم التوظيف: تدعم أجور السعوديين في جميع المنشآت
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن جميع منشآت القطاع الخاص تستطيع الاستفادة من مبادرة "دعم التوظيف"؛ لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في جميع الوظائف والمهن بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019؛ ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثرُ من 80 ألف مواطن ومواطنة؛ حيث تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها؛ في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا "COVID-19".

وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال، ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات؛

مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:00 AM

"هدف" عن مبادرة دعم التوظيف: تدعم أجور السعوديين في جميع المنشآت

لمدة سنتين.. يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن جميع منشآت القطاع الخاص تستطيع الاستفادة من مبادرة "دعم التوظيف"؛ لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في جميع الوظائف والمهن بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019؛ ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثرُ من 80 ألف مواطن ومواطنة؛ حيث تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها؛ في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا "COVID-19".

وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال، ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات؛

مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

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