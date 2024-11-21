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سليمان العتيبي إلى رتبة "عميد" بشرطة مكة المكرمة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة المنطقة العميد الدكتور سليمان بن غازي العتيبي، رتبته الجديدة "عميد".

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته، وعقب ذلك تلقى العميد "العتيبي" التهاني والتبريكات. وتتقدم "سبق" له بالتهنئة وتتمنى له المزيد من التوفيق والسداد.

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سليمان العتيبي إلى رتبة "عميد" بشرطة مكة المكرمة
سبق

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة المنطقة العميد الدكتور سليمان بن غازي العتيبي، رتبته الجديدة "عميد".

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته، وعقب ذلك تلقى العميد "العتيبي" التهاني والتبريكات. وتتقدم "سبق" له بالتهنئة وتتمنى له المزيد من التوفيق والسداد.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
06:51 PM

سليمان العتيبي إلى رتبة "عميد" بشرطة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة المنطقة العميد الدكتور سليمان بن غازي العتيبي، رتبته الجديدة "عميد".

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته، وعقب ذلك تلقى العميد "العتيبي" التهاني والتبريكات. وتتقدم "سبق" له بالتهنئة وتتمنى له المزيد من التوفيق والسداد.

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