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"تعليم عسير" تستعد للعام الجديد بـ60 مدرسة للطفولة المبكرة

تقدم خدماتها لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات

تدشن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع بداية العام الدراسي الجديد، 60 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، حرص الإدارة على تطبيق خطط الوزارة، وتهيئة كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة فوزية عزيز أن فرق العمل أنهت كل استعداداها لبدء العمل في المدارس التي تم الإسناد إليها، لافتة إلى فصول ودورات المياه ومواقع الفسح روعي فيها فصل البنين عن البنات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" تستعد للعام الجديد بـ60 مدرسة للطفولة المبكرة
سبق

تدشن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع بداية العام الدراسي الجديد، 60 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، حرص الإدارة على تطبيق خطط الوزارة، وتهيئة كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة فوزية عزيز أن فرق العمل أنهت كل استعداداها لبدء العمل في المدارس التي تم الإسناد إليها، لافتة إلى فصول ودورات المياه ومواقع الفسح روعي فيها فصل البنين عن البنات.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:27 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:20 PM

"تعليم عسير" تستعد للعام الجديد بـ60 مدرسة للطفولة المبكرة

تقدم خدماتها لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات

A A A
بندر آل عوض - عسير
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تدشن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع بداية العام الدراسي الجديد، 60 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، حرص الإدارة على تطبيق خطط الوزارة، وتهيئة كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة فوزية عزيز أن فرق العمل أنهت كل استعداداها لبدء العمل في المدارس التي تم الإسناد إليها، لافتة إلى فصول ودورات المياه ومواقع الفسح روعي فيها فصل البنين عن البنات.

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