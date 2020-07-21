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بحثاً عن فرص استثمارية.. وفد من رجال الأعمال يزور محافظة فيفاء

أبدوا إعجابهم بطبيعة فيفاء والاستثمار في المجال السياحي وغيرها من المشاريع

زار وفد من رجال الأعمال المستثمرين، اليوم، محافظة فيفاء، لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

واستقبل الوفد محافظ فيفاء المكلف، علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان، ومدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بالإنابة، عبدالله جبران المالكي.

وتعرف الوفد على جهود بلدية فيفاء في مجال الاستثمار والفرص التي تم تأجيرها، واستعرضت البلدية الفرص المتاحة للتأجير، ومنها: منتجع سياحي، ومحطة محروقات، ومجمع تجاري وسكني، ومنطقة صناعية، ومحلات تجارية، وموقع لإقامة مهرجان تسوقي ترفيهي، وغيرها من الفرص الاستثمارية.

واستعرضت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، فكرة عمل تلفريك بفيفاء، وما سيخلقه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى استعراضهم لفكرة مزرعة بن جبال جازان السياحية، مركز تطوير البن والفرص الاستثمارية في ذلك.

وقام الوفد بجولة على فيفاء، اطلعوا خلالها على بعض المواقع والفرص الاستثمارية، مبدين إعجابهم بطبيعة فيفاء، والاستثمار في المجال السياحي، وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

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بحثاً عن فرص استثمارية.. وفد من رجال الأعمال يزور محافظة فيفاء
سبق

زار وفد من رجال الأعمال المستثمرين، اليوم، محافظة فيفاء، لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

واستقبل الوفد محافظ فيفاء المكلف، علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان، ومدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بالإنابة، عبدالله جبران المالكي.

وتعرف الوفد على جهود بلدية فيفاء في مجال الاستثمار والفرص التي تم تأجيرها، واستعرضت البلدية الفرص المتاحة للتأجير، ومنها: منتجع سياحي، ومحطة محروقات، ومجمع تجاري وسكني، ومنطقة صناعية، ومحلات تجارية، وموقع لإقامة مهرجان تسوقي ترفيهي، وغيرها من الفرص الاستثمارية.

واستعرضت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، فكرة عمل تلفريك بفيفاء، وما سيخلقه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى استعراضهم لفكرة مزرعة بن جبال جازان السياحية، مركز تطوير البن والفرص الاستثمارية في ذلك.

وقام الوفد بجولة على فيفاء، اطلعوا خلالها على بعض المواقع والفرص الاستثمارية، مبدين إعجابهم بطبيعة فيفاء، والاستثمار في المجال السياحي، وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:57 PM

بحثاً عن فرص استثمارية.. وفد من رجال الأعمال يزور محافظة فيفاء

أبدوا إعجابهم بطبيعة فيفاء والاستثمار في المجال السياحي وغيرها من المشاريع

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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2,031

زار وفد من رجال الأعمال المستثمرين، اليوم، محافظة فيفاء، لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

واستقبل الوفد محافظ فيفاء المكلف، علي الحريصي، ورئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان، ومدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بالإنابة، عبدالله جبران المالكي.

وتعرف الوفد على جهود بلدية فيفاء في مجال الاستثمار والفرص التي تم تأجيرها، واستعرضت البلدية الفرص المتاحة للتأجير، ومنها: منتجع سياحي، ومحطة محروقات، ومجمع تجاري وسكني، ومنطقة صناعية، ومحلات تجارية، وموقع لإقامة مهرجان تسوقي ترفيهي، وغيرها من الفرص الاستثمارية.

واستعرضت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، فكرة عمل تلفريك بفيفاء، وما سيخلقه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى استعراضهم لفكرة مزرعة بن جبال جازان السياحية، مركز تطوير البن والفرص الاستثمارية في ذلك.

وقام الوفد بجولة على فيفاء، اطلعوا خلالها على بعض المواقع والفرص الاستثمارية، مبدين إعجابهم بطبيعة فيفاء، والاستثمار في المجال السياحي، وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

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