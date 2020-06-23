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بريطانيا: شكوكنا تزداد يومياً في مزاعم الحوثيين برغبتهم في السلام

أدانت استهداف المليشيات المملكة بطائرات مفخخة وصواريخ بالستية

أدانت الحكومة البريطانية بشدة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم: "أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام".

وأضاف: "لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال، ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين".

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بريطانيا: شكوكنا تزداد يومياً في مزاعم الحوثيين برغبتهم في السلام
سبق

أدانت الحكومة البريطانية بشدة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم: "أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام".

وأضاف: "لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال، ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:38 PM

بريطانيا: شكوكنا تزداد يومياً في مزاعم الحوثيين برغبتهم في السلام

أدانت استهداف المليشيات المملكة بطائرات مفخخة وصواريخ بالستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة البريطانية بشدة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم: "أدين هذه الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السعودية، واستمرار هجماتهم في اليمن، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك تجاه مزاعمهم بأنهم يرغبون في السلام".

وأضاف: "لقد اختارت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار آخر باتفاقهم يوم أمس على وقف إطلاق النار، وفي حين يُعتقد بأن أكثر من مليون يمني قد أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون القتال، ويتيحوا الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة للمضي في جهود إنقاذ حياة اليمنيين".

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