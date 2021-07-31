مركز بلاغات العنف الأسري يتجاوب مع سيدة تعرَّضت للتعنيف‎‎

جارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ عن حالة امرأة بمنطقة عسير تفيد بتعرُّضها للعنف من أحد الأشخاص من جنسية يمنية.

وبيّن المركز عبر حسابه بـ "تويتر"، أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة.

وأظهر مقطع فيديو امرأة تفيد بتعرُّضها للعنف والتهديد من قِبل شخصٍ من الجنسية اليمنية، مفيدة بأنها يتيمة لا أحد لها، موضحة الضرب الذي تعرَّضت له في أنحاء جسدها، مناشدة حمايتها ومحاسبة المعتدي عليها.