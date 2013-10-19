عبور 29 شاحنة إغاثية سعودية لعدة محافظات يمنية

على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا

عبرت 29 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 وحتى 19 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا و611 كيلوغرامًا، و550 خيمة تزن 27 طنًّا و500 كيلوغرام، متوجهة لمحافظات مأرب، وعدن، والمهرة، وحجة، وحضرموت، والجوف، وأرخبيل سقطرى.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.