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عبور 29 شاحنة إغاثية سعودية لعدة محافظات يمنية

على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا

عبرت 29 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 وحتى 19 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا و611 كيلوغرامًا، و550 خيمة تزن 27 طنًّا و500 كيلوغرام، متوجهة لمحافظات مأرب، وعدن، والمهرة، وحجة، وحضرموت، والجوف، وأرخبيل سقطرى.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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عبور 29 شاحنة إغاثية سعودية لعدة محافظات يمنية
سبق

عبرت 29 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 وحتى 19 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا و611 كيلوغرامًا، و550 خيمة تزن 27 طنًّا و500 كيلوغرام، متوجهة لمحافظات مأرب، وعدن، والمهرة، وحجة، وحضرموت، والجوف، وأرخبيل سقطرى.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:19 PM

عبور 29 شاحنة إغاثية سعودية لعدة محافظات يمنية

على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت 29 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 وحتى 19 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 5,051 سلة غذائية تزن 560 طنًّا و611 كيلوغرامًا، و550 خيمة تزن 27 طنًّا و500 كيلوغرام، متوجهة لمحافظات مأرب، وعدن، والمهرة، وحجة، وحضرموت، والجوف، وأرخبيل سقطرى.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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