وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين السجون والجهات المجتمعية والجامعات المختلفة، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة سجن النساء الرائد مسعود محمد عيدان، ومديرة السجن مروة يوسف عمر، وكان الهدف من الزيارة تعريف الطالبات على مرافق السجن كاملة، وعرض الخدمات والبرامج والأنشطة التأهيلية المتاحة والمقدمة للنزيلات. وبدأت جولة الوفد على المركز الصحي والعيادات المتخصصة فيه ومركز التدريب المهني وورش العمل المفعلة وصالة الألعاب الرياضية وساحات الملاعب الخارجية لكرة القدم والمرور على المدرسة وفصولها الدراسية وفصول تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم الاطلاع على مباني الوحدات السجنية من الخارج. وأبدى الوفد الزائر تقديره للرعاية المتكاملة التى تحظى بها النزيلات وتكفل حقوقهن وتسهم في تأهيلهن وإصلاحهن.

زار وفدٌ من طالبات قسم القانون بجامعة دار الحكمة سجن النساء بجدة مكون من 22 طالبة، بقيادة الدكتورة بنان الروقي والدكتورة سماح الآغا، ويرافقهن مدير الاستثمار بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله الحارثي.

22 طالبة بجدة يتعرفن على مرافق وخدمات سجن النساء بالمحافظة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-03 زار وفدٌ من طالبات قسم القانون بجامعة دار الحكمة سجن النساء بجدة مكون من 22 طالبة، بقيادة الدكتورة بنان الروقي والدكتورة سماح الآغا، ويرافقهن مدير الاستثمار بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله الحارثي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين السجون والجهات المجتمعية والجامعات المختلفة، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة سجن النساء الرائد مسعود محمد عيدان، ومديرة السجن مروة يوسف عمر، وكان الهدف من الزيارة تعريف الطالبات على مرافق السجن كاملة، وعرض الخدمات والبرامج والأنشطة التأهيلية المتاحة والمقدمة للنزيلات.



وبدأت جولة الوفد على المركز الصحي والعيادات المتخصصة فيه ومركز التدريب المهني وورش العمل المفعلة وصالة الألعاب الرياضية وساحات الملاعب الخارجية لكرة القدم والمرور على المدرسة وفصولها الدراسية وفصول تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم الاطلاع على مباني الوحدات السجنية من الخارج.



وأبدى الوفد الزائر تقديره للرعاية المتكاملة التى تحظى بها النزيلات وتكفل حقوقهن وتسهم في تأهيلهن وإصلاحهن.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 04:26 PM

22 طالبة بجدة يتعرفن على مرافق وخدمات سجن النساء بالمحافظة في إطار التعاون بين السجون والجهات المجتمعية والجامعات المختلفة





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زار وفدٌ من طالبات قسم القانون بجامعة دار الحكمة سجن النساء بجدة مكون من 22 طالبة، بقيادة الدكتورة بنان الروقي والدكتورة سماح الآغا، ويرافقهن مدير الاستثمار بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله الحارثي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين السجون والجهات المجتمعية والجامعات المختلفة، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة سجن النساء الرائد مسعود محمد عيدان، ومديرة السجن مروة يوسف عمر، وكان الهدف من الزيارة تعريف الطالبات على مرافق السجن كاملة، وعرض الخدمات والبرامج والأنشطة التأهيلية المتاحة والمقدمة للنزيلات.



وبدأت جولة الوفد على المركز الصحي والعيادات المتخصصة فيه ومركز التدريب المهني وورش العمل المفعلة وصالة الألعاب الرياضية وساحات الملاعب الخارجية لكرة القدم والمرور على المدرسة وفصولها الدراسية وفصول تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم الاطلاع على مباني الوحدات السجنية من الخارج.



وأبدى الوفد الزائر تقديره للرعاية المتكاملة التى تحظى بها النزيلات وتكفل حقوقهن وتسهم في تأهيلهن وإصلاحهن.