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خلال 24 ساعة .. العراق يسجل 3923 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1967187 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21683, فيما تم تسجيل 5763 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1846158 حالة.

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خلال 24 ساعة .. العراق يسجل 3923 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1967187 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21683, فيما تم تسجيل 5763 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1846158 حالة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
05:11 PM

خلال 24 ساعة .. العراق يسجل 3923 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1967187 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21683, فيما تم تسجيل 5763 حالة شفاء جديدة, مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1846158 حالة.

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