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"أمانة مكة" تنفّذ حملات رش وتعقيم لعدد من المنشآت الحيوية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".. وباحارث: يجب التقيُّد بالتعليمات

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في مكة.

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث؛ إن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال التعقيم التي تنفّذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العامة.

ولفت باحارث؛ إلى أن هذه الإجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع الارشادات الصحية كافة التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات في التوقيت المناسب في أكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأماكن المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

أمانة العاصمة المقدّسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تنفّذ حملات رش وتعقيم لعدد من المنشآت الحيوية
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في مكة.

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث؛ إن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال التعقيم التي تنفّذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العامة.

ولفت باحارث؛ إلى أن هذه الإجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع الارشادات الصحية كافة التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات في التوقيت المناسب في أكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأماكن المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:44 PM

"أمانة مكة" تنفّذ حملات رش وتعقيم لعدد من المنشآت الحيوية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".. وباحارث: يجب التقيُّد بالتعليمات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,423

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في مكة.

وقال مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث؛ إن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال التعقيم التي تنفّذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العامة.

ولفت باحارث؛ إلى أن هذه الإجراءات الوقائية مستمرة ومتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، واتباع الارشادات الصحية كافة التي ترد من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم.

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، وإخراج النفايات في التوقيت المناسب في أكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في الأماكن المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

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