حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.

عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت.

إدارة الشباب تجتمع بـ"الفيديو" وتتخذ عددًا من القرارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-28 عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت. حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:04 PM

إدارة الشباب تجتمع بـ"الفيديو" وتتخذ عددًا من القرارات





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عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت.

حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.