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إدارة الشباب تجتمع بـ"الفيديو" وتتخذ عددًا من القرارات

عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت.

حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الشباب تجتمع بـ"الفيديو" وتتخذ عددًا من القرارات
سبق

عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت.

حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
11:04 PM

إدارة الشباب تجتمع بـ"الفيديو" وتتخذ عددًا من القرارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,852

عقد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو مع أعضاء المجلس وذلك مساء اليوم السبت.

حيث تم اتخاذ عددٍ من القرارات والتوصيات والتي سيتم الإعلان عنها غدًا بإذن الله.

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