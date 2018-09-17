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محافظ بحرة يدشن مبادرة إدارة المساجد "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا"

بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة

رعى محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي، الثلاثاء، حفل إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، لمبادرة "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا.. عبادة نتقرب بها لربنا".

وتهدف المبادرة إلى تأكيد الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز دور المسجد وترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة.

كما تهدف إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمنهج الخفي، وهي كذلك تبرز دور الدعاة والعلماء والخطباء في توعية المجتمع، بالإضافة إلى تفنيد الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله محيل العتيبي؛ أن هذه المبادرة المباركة تأتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

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محافظ بحرة يدشن مبادرة إدارة المساجد "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا"
سبق

رعى محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي، الثلاثاء، حفل إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، لمبادرة "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا.. عبادة نتقرب بها لربنا".

وتهدف المبادرة إلى تأكيد الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز دور المسجد وترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة.

كما تهدف إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمنهج الخفي، وهي كذلك تبرز دور الدعاة والعلماء والخطباء في توعية المجتمع، بالإضافة إلى تفنيد الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله محيل العتيبي؛ أن هذه المبادرة المباركة تأتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
06:43 PM

محافظ بحرة يدشن مبادرة إدارة المساجد "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا"

بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رعى محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي، الثلاثاء، حفل إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، لمبادرة "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا.. عبادة نتقرب بها لربنا".

وتهدف المبادرة إلى تأكيد الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز دور المسجد وترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة.

كما تهدف إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمنهج الخفي، وهي كذلك تبرز دور الدعاة والعلماء والخطباء في توعية المجتمع، بالإضافة إلى تفنيد الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله محيل العتيبي؛ أن هذه المبادرة المباركة تأتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

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