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"واتساب" يعود إلى العمل بعد انقطاع دقائق

الشركة لم تعلن حتى الآن أسباب التوقُّف

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل لدى مستخدميه في المملكة العربية السعودية بعد أن توقف دقائق عدة.

ومن المتوقع أن تُصدر الشركة بيانًا، توضح فيه أسباب التوقُّف الذي شمل دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تطبيق الواتساب قد توقَّف عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في السعودية لدقائق، فيما لم تعلن الشركة أسباب التوقُّف حتى الوقت الحالي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" يعود إلى العمل بعد انقطاع دقائق
سبق

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل لدى مستخدميه في المملكة العربية السعودية بعد أن توقف دقائق عدة.

ومن المتوقع أن تُصدر الشركة بيانًا، توضح فيه أسباب التوقُّف الذي شمل دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تطبيق الواتساب قد توقَّف عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في السعودية لدقائق، فيما لم تعلن الشركة أسباب التوقُّف حتى الوقت الحالي.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:01 PM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:04 AM

"واتساب" يعود إلى العمل بعد انقطاع دقائق

الشركة لم تعلن حتى الآن أسباب التوقُّف

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
5,026

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل لدى مستخدميه في المملكة العربية السعودية بعد أن توقف دقائق عدة.

ومن المتوقع أن تُصدر الشركة بيانًا، توضح فيه أسباب التوقُّف الذي شمل دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تطبيق الواتساب قد توقَّف عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في السعودية لدقائق، فيما لم تعلن الشركة أسباب التوقُّف حتى الوقت الحالي.

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