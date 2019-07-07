"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.