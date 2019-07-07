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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

استقبله في مكتبه بجدة واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:39 PM

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الحزب الحاكم بموريشيوس

استقبله في مكتبه بجدة واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم، رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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