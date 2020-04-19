النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. ضَبْط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدِّر مخفية في تجويف داخل مركبة بجازان

تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بتوفيق الله - من ضبط (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنَيْن متورطَيْن في ذلك، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وزارة الداخلية الجهات الأمنية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. ضَبْط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدِّر مخفية في تجويف داخل مركبة بجازان
سبق

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بتوفيق الله - من ضبط (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنَيْن متورطَيْن في ذلك، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:32 AM

بالفيديو .. ضَبْط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدِّر مخفية في تجويف داخل مركبة بجازان

تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما

A A A
فهد كاملي - جازان
2
12,001

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بتوفيق الله - من ضبط (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنَيْن متورطَيْن في ذلك، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة