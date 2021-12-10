والدة رجل الأعمال "عبدالله مشاوي" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة رجل الأعمال عبدالله بن محمد معدي مشاوي إثر وعكة صحية لم تمهلها طويلاً.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وكافة أفراد الأسرة داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة رجل الأعمال عبدالله بن محمد معدي مشاوي إثر وعكة صحية لم تمهلها طويلاً.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وكافة أفراد الأسرة داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة رجل الأعمال عبدالله بن محمد معدي مشاوي إثر وعكة صحية لم تمهلها طويلاً.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وكافة أفراد الأسرة داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة رجل الأعمال عبدالله بن محمد معدي مشاوي إثر وعكة صحية لم تمهلها طويلاً.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وكافة أفراد الأسرة داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.