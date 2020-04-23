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جديد "الجائحة" من كندا وأستراليا.. أرقام تتزايد وإجراءات تتواصل

أونتاريو تطلب المساعدة في احتواء تفشي الفيروس بـ5 دور للرعاية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 75 حالة، بعد وفاة شخص في الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، عن وفاة رجل في الستينات من العمر؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16.

ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني إلى 6654 حالة إصابة.

وفي كندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40190 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو: إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد؛ بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الفيروس.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو، ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي فيروس كورونا في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.

وقال رئيس وزراء أونتاريو "دوج فورد" -خلال مؤتمره الصحفي اليوم- إنه سيطلب رسميًّا موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية؛ بما في ذلك من وكالة الصحة العامة وأفراد القوات الكندية على وجه التحديد؛ للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس في خمس دور رعاية؛ واصفًا الوضع في أماكن الرعاية طويلة الأجل بـ"حرائق غابات مستعرة".

وقد تم نشر أفراد القوات الكندية بالفعل في مقاطعة كيبيك؛ للمساعدة في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتضررة بشدة؛ إذ قال رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا ليجولت إنه طَلَب من الحكومة الفيدرالية إرسال ألف جندي إضافي لمساعدة الموظفين في هذه المؤسسات.

فيروس كورونا الجديد

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جديد "الجائحة" من كندا وأستراليا.. أرقام تتزايد وإجراءات تتواصل
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 75 حالة، بعد وفاة شخص في الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، عن وفاة رجل في الستينات من العمر؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16.

ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني إلى 6654 حالة إصابة.

وفي كندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40190 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو: إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد؛ بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الفيروس.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو، ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي فيروس كورونا في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.

وقال رئيس وزراء أونتاريو "دوج فورد" -خلال مؤتمره الصحفي اليوم- إنه سيطلب رسميًّا موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية؛ بما في ذلك من وكالة الصحة العامة وأفراد القوات الكندية على وجه التحديد؛ للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس في خمس دور رعاية؛ واصفًا الوضع في أماكن الرعاية طويلة الأجل بـ"حرائق غابات مستعرة".

وقد تم نشر أفراد القوات الكندية بالفعل في مقاطعة كيبيك؛ للمساعدة في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتضررة بشدة؛ إذ قال رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا ليجولت إنه طَلَب من الحكومة الفيدرالية إرسال ألف جندي إضافي لمساعدة الموظفين في هذه المؤسسات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:16 AM

جديد "الجائحة" من كندا وأستراليا.. أرقام تتزايد وإجراءات تتواصل

أونتاريو تطلب المساعدة في احتواء تفشي الفيروس بـ5 دور للرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 75 حالة، بعد وفاة شخص في الـ24 ساعة الأخيرة؛ حيث أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، عن وفاة رجل في الستينات من العمر؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16.

ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني إلى 6654 حالة إصابة.

وفي كندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40190 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو: إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد؛ بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الفيروس.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو، ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي فيروس كورونا في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.

وقال رئيس وزراء أونتاريو "دوج فورد" -خلال مؤتمره الصحفي اليوم- إنه سيطلب رسميًّا موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية؛ بما في ذلك من وكالة الصحة العامة وأفراد القوات الكندية على وجه التحديد؛ للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس في خمس دور رعاية؛ واصفًا الوضع في أماكن الرعاية طويلة الأجل بـ"حرائق غابات مستعرة".

وقد تم نشر أفراد القوات الكندية بالفعل في مقاطعة كيبيك؛ للمساعدة في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتضررة بشدة؛ إذ قال رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا ليجولت إنه طَلَب من الحكومة الفيدرالية إرسال ألف جندي إضافي لمساعدة الموظفين في هذه المؤسسات.

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