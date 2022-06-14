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تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40"

من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًّا في أكتوبر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات مرتبطة بهاتف "هواوي ميت 40" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "هواوي ميت 40، سيتمتع بكاميرا رئيسية خارقة بدقة تصل إلى 108 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 40" بصورة رسمية في أكتوبر المقبل.

وفقًا للأشخاص الذين يعملون في سلسلة توريد هواوي، هناك كاميرا جديدة بدقة 108 ميغابكسل مع عدسة بصرية محسنة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتم تزويد كاميرا هواوي بعدسات جديدة يمكنها معالجة تدهور الصورة ومنع أي تشويه فيها.

تم إجراء تعديلات وتحسينات أخرى على وحدة الكاميرا أيضًا، ولكن المعلومات في هذا الصدد لا تزال قليلة إلى حد ما.

هواوي ميت 40

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات مرتبطة بهاتف "هواوي ميت 40" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "هواوي ميت 40، سيتمتع بكاميرا رئيسية خارقة بدقة تصل إلى 108 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 40" بصورة رسمية في أكتوبر المقبل.

وفقًا للأشخاص الذين يعملون في سلسلة توريد هواوي، هناك كاميرا جديدة بدقة 108 ميغابكسل مع عدسة بصرية محسنة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتم تزويد كاميرا هواوي بعدسات جديدة يمكنها معالجة تدهور الصورة ومنع أي تشويه فيها.

تم إجراء تعديلات وتحسينات أخرى على وحدة الكاميرا أيضًا، ولكن المعلومات في هذا الصدد لا تزال قليلة إلى حد ما.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:54 PM

تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40"

من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًّا في أكتوبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات مرتبطة بهاتف "هواوي ميت 40" الجديد المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "هواوي ميت 40، سيتمتع بكاميرا رئيسية خارقة بدقة تصل إلى 108 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 40" بصورة رسمية في أكتوبر المقبل.

وفقًا للأشخاص الذين يعملون في سلسلة توريد هواوي، هناك كاميرا جديدة بدقة 108 ميغابكسل مع عدسة بصرية محسنة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتم تزويد كاميرا هواوي بعدسات جديدة يمكنها معالجة تدهور الصورة ومنع أي تشويه فيها.

تم إجراء تعديلات وتحسينات أخرى على وحدة الكاميرا أيضًا، ولكن المعلومات في هذا الصدد لا تزال قليلة إلى حد ما.

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